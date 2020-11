NAPOLI – SASSUOLO SCONTRO AL VERTICE

15ª sfida nella massima serie tra Napoli e Sassuolo:

conducono i partenopei con otto successi, contro uno

solo neroverde – cinque pareggi completano il bilancio.

Il Napoli ha segnato almeno due gol a partita in otto delle 14 sfide contro il Sassuolo in Serie A e potrebbe

riuscirci per la prima volta in tre gare di fila contro i neroverdi – 24 reti realizzate in totale.

Tra le squadre affrontate più di sei volte in Serie A, il Sassuolo è l’unica contro cui il Napoli ha sempre trovato

il gol in ciascuna sfida del massimo campionato.

Tra le squadre sempre presenti in Serie A da quando il Sassuolo partecipa alla competizione (2013/14), solo

contro l’Udinese (10) i neroverdi hanno segnato meno gol che al Napoli (11).

Scontri diretti

8/5/1 V / N / P 1/5/8

24-11 Gol fatti – subiti 11-24

V/V/N/V/N Ultime cinque sfide P/P/N/P/N

Ultima

partita: 25/07/2020 – Napoli – Sassuolo 2-0 (1-0)

PRECEDENTI IN CASA DEL NAPOLI

Il Napoli è imbattuto nelle sette sfide di Serie A giocate contro il Sassuolo al San Paolo (5V, 2N), e non ha

subito gol in tre di queste, comprese le due più recenti.

Il Napoli ha vinto entrambe le sfide al San Paolo contro il Sassuolo in Serie A disputate di domenica, di cui

l’ultima giocata proprio alle 18:00, trionfando per 2-0, con Carlo Ancelotti alla guida (ottobre 2018).

STATO DI FORMA

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sei gare in Serie A (1P – sconfitta a tavolino), realizzando almeno tre.