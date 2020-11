Napoli, sale a bordo della Cumana senza mascherina ed aggredisce un Carabiniere che lo aveva invitato ad indossarla

Napoli. Un episodio increscioso si è verificato questa mattina a bordo di un treno della Cumana. Un 21enne era salito a bordo in compagnia della madre senza indossare la mascherina di protezione, tra la rabbia degli altri viaggiatori che lo hanno invitato a rispettare le regole. A bordo del mezzo di trasporto – come riporta Cronache della Campania – anche un carabiniere fuori servizio che è intervenuto e, dopo essersi qualificato, ha invitato il giovane ad indossare la mascherina. Il 21enne, però, ha risposto sferrando un pugno al volto del militare e mordendogli un dito. L’episodio è avvenuto all’altezza della stazione di Edenlandia ed alla fermata successiva l’aggressore è stato fermato e condotto presso la caserma dei Carabinieri di Bagnoli in attesa del processo con rito direttissimo. Per lui l’accusa è di aggressione a pubblico ufficiale. Il Carabinieri ferito è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli dove ha ricevuto le cure del caso e dove i medici di turno hanno refertato la frattura del setto nasale.