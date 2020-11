Napoli-Roma, nel nome di Diego Armando Maradona

Napoli e Roma hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida di questa sera al San Paolo, in odore di cambiare nome in Stadio Comunale Diego Armando Maradona. Gattuso ne cambia cinque, con Zielinski che viene utilizzato dietro Mertens, mentre la Roma ha scelte quasi obbligate con il ritorno di Dzeko dal primo minuto dopo il Covid.