Napoli questa sera ricorderà Maradona con un lunghissimo applauso collettivo

La città di Napoli questa sera, alle ore 20.45, ricorderà il campione Diego Armando Maradona prima della partita che vedrà il Napoli sfidare il Rijeka per l’Europa League. I cittadini napoletani accenderanno luce e candele alle finestre ed ai balconi per D10S e, dopo il minuto di silenzio, esploderanno in un applauso collettivo, che sarà il più grande e potente mai sentito nella storia della città. Grideranno il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheranno mai, che Diego è stato e sarà il loro figlio e fratello più amato.

E siamo certi che questo omaggio si estenderà anche al di fuori della città di Napoli in una sorta di immenso omaggio al re del calcio.