Napoli, parla l’autore del video sul paziente morto nel bagno del Cardarelli: “Ho chiesto aiuto, ma nessuno mi dava retta”

Napoli. Rosario La Monica, un 30enne di Marianella autore del video divenuto virale che testimonia le condizioni dei malati all’ospedale Cardarelli riprendendo la tragica scena di un paziente sospetto Covid ritrovato senza vita nel bagno del nosocomio, ha dichiarato all’Ansa: “Quel video e anche altri li ho girati e anche messi su Facebook per far capire che lì ci trattano come appestati, anziani abbandonati e lasciati soli, come è successo a quel vecchio morto in bagno, che era vivo quando sono entrato. Era in stanza con me, non usciva dal bagno e quindi sono entrato. Non riusciva a respirare perché aveva il covid. Gli ho buttato dell’acqua in faccia e poi ho chiesto aiuto, ma nessuno mi dava retta. Sono arrivati dopo mezz’ora ed era già morto. Non riesco a sopportarlo”.