Napoli, lutto a Melito: morto per Covid il sindaco Antonio Amente

Lutto a Melito (provincia di Napoli), dove il sindaco Antonio Amente è morto per covid. Il primo cittadino è deceduto in ospedale. Lo stesso sindaco, lo scorso 11 novembre, con un post su facebook aveva informato i cittadini di essere positivo al virus e ricoverato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano a causa di una crisi respiratoria. Le sue condizioni erano stabili ed era monitorato costantemente dal personale medico.

Poi nelle ultime ore, scrive il Mattino, il peggioramento che lo ha portato alla morte. Medico di professione, era stato eletto per la seconda volta nel 2017 alla carica di sindaco e nonostante la positività al covid aveva esortato i suoi concittadini ad attenersi «minuziosamente alle ordinanze e alle disposizioni in materia di Covid-19; di limitare le uscite al minimo indispensabile ed in ogni caso indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza».