Napoli. Institut Français chiuso sino al 03.11.2020.

Articolo di Maurizio Vitiello

In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, che prevede la chiusura al pubblico delle istituzioni culturali su tutto il territorio nazionale, anche l’Institut Français Napoli interrompe le sue attività in presenza.

Pertanto, la chiusura al pubblico sarà fino al 3 dicembre 2020.

Tutti i corsi proseguono a distanza.

In seguito alle nuove disposizioni e a causa dell’emergenza sanitaria in atto, l’Institut Français Napoli resta comunque operativo, impegnandosi per assicurare il ripristino delle attività non appena sarà consentito e predisponendo un programma di appuntamenti digitali da fruire online, sul sito e sui canali social, nell’attesa di poter accogliere nuovamente il pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

