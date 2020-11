Insigne: è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo più del solito a fare prestazione e risultato, per Maradona e per tutta la città

Il Napoli ha onorato nel miglior modo possibile la memoria di Diego Armando Maradona ed è tornato a vincere in casa dopo tre sconfitte di fila fra campionato e coppa. Un successo netto della squadra azzurra che ha indossato una nuova maglia a strisce bianche e celesti modello argentina per ricordare il Pibe de Oro, arrivato in una atmosfera surreale, tra tanta emozione e lacrime. La partita è stata aperta da una punizione alla Diego firmata da Insigne, l’hanno chiusa Fabian Ruiz, Mertens e Politano.

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport, dopo la netta vittoria sulla Roma per 4-0. Queste le parole del capitano che ha sloccato il risultato con una magistrale punizione dal limite:

“Sicuramente questi giorni dopo la morte di Maradona ci hanno dato una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo più del solito a fare prestazione e risultato, per lui e per tutta la città che sta soffrendo.

Dedichiamo a lui la vittoria. Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, l’abbiamo studiata e preparata bene. Abbiamo studiato e preparato bene la partita. Abbiamo tanta qualita’ ma a volte facciamo degli errori, non essendo con la testa giusta. e questo è sbagliato. La partita di stasera deve essere un punto di partenza, se giochiamo così possiamo battere chiunque. Testa bassa e lavorare, possiamo fare grandi cose”. Conclude Insigne.