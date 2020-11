Segnalazione di Maurizio Vitiello – SECONDA GIORNATA DI PROIEZIONI PER L’ INFERENZE SHORT FILM FESTIVAL 2020.

Dopo il debutto di ieri, è previsto per questa sera il secondo appuntamento con altri protagonisti di “ISFF”.

È partita ieri la seconda edizione dell’Inferenze Short Film Festival (ISFF), la kermesse di cortometraggi organizzata dall’associazione culturale campana “Luna di Seta” e dedicata al “pensiero complesso”, oltre la banalità del “già visto” e il luogo comune.

Stasera, sempre a partire dalle ore 20.00, saranno proiettati altri cinque corti finalisti sulle pagine Facebook ed Instagram dell’associazione “Luna di Seta” e sulla pagina Youtube della “Moon Over produzioni”. I lavori selezionati tra circa duecento opere, provenienti da diversi paesi europei e non, vantano nomi come Miriam Leone, Giuseppe Zeno, Carlo Croccolo, Gianfranco Gallo e tanti altri bravissimi artisti da scoprire.

A condurre nelle storie e nei loro retroscena sarà sempre lo scrittore e regista Massimo Piccolo in una puntata particolarmente nutrita di contenuti ed emozioni.

Ecco i finalisti in gara oggi:

“A cup of coffee with Marilyn” di Alessandra Gonnella (con Miriam Leone, Sam Hoare, Marco Gambino e Jamie Wilkies), “ ‘A livella de’ creature” di Angelo & Pierfrancesco Berruto (con Carlo Croccolo, Lola Bello, Divina Agbounauebare, Salvatore Esposito e Daniela Cenciotti), “Grace” di Giuseppe Piscino (con Grazia Cascone), “Guerriglia” di Carla Pampaluna (con Irene Barbugli, Massimo Pascucci ed Alessandra Bareschino) e “Quel tipo strano” di Vincenzo Totaro (con Antonio Del Nobile, Teresa La Scala, Rosa Fariello ed Adriano Santoro).

Come per tutti gli altri cortometraggi, saranno tre le giurie giudicanti: tecnica, giovane e popolare (quest’ultima si esprimerà attraverso messaggi inviati alle pagine facebook ed instagram indicate).