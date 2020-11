Napoli. INFERENZE SHORT FILM FESTIVAL 2020. I premiati.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – PREMIATI IERI I CORTOMETRAGGI VINCITORI DELL’INFERENZE SHORT FILM FESTIVAL 2020.

Nel corso del quarto conclusivo appuntamento online della kermesse dedicata al cinema breve a al pensiero complesso contro ogni luogo comune, sono stati proiettati i lavori vincitori.

Sì è concluso ieri, domenica 29 novembre, l’Inferenze Short Film Festival 2020 (ISFF), l’evento organizzato dall’associazione culturale campana “Luna di Seta”, condotto dallo scrittore e regista Massimo Piccolo e giunto alla sua seconda edizione.

Sulle pagine Facebook ed Instagram dell’associazione “Luna di Seta” e sulla pagina Youtube della “Moon Over Produzioni” sono stati premiati e nuovamente proiettati i corti vincitori tra i tredici finalisti che hanno gareggiato per ben otto categorie diverse e per il podio assoluto.

A decretare i riconoscimenti sono state tre giurie: la giuria giovani (trenta votanti fino a 26anni), la giuria popolare (trenta giurati più il pubblico da casa che ha votato commentando sui social) ed una giuria tecnica (undici esperti più una giuria speciale composta dalla redazione di ISFF), capitanata da Lello Savonardo, professore di comunicazione dell’Università Federico II di Napoli.

Di seguito l’elenco dei vincitori per ogni categoria:

MIGLIORE PERFORMANCE:

GIURIA GIOVANI

Ex aequo

Miriam Leone – “A cup of coffee with Marilyn”

Roberto Stasolla – “Navan”

GIURIA POPOLARE

Grazia Cascone – “Grace”

GIURIA TECNICA E PREMI “SPECIALI”

Divina Agbounauebare – “ ‘A livella de’ creature”

Tiziano Barbini – “Uonted”

MIGLIOR FILM:

GIURIA GIOVANI

“Monsieur Quiconque” di Adalberto Lombardo

GIURIA POPOLARE

“Grace” di Giuseppe Piscino

MIGLIOR SONORO:

GIURIA TECNICA E PREMI “SPECIALI”

Fabrizio Piccolo – “Uocchie cc’arraggiunate”



MIGLIOR SCENEGGIATURA:

GIURIA TECNICA E PREMI “SPECIALI”

Alessandra Gonnella – “A cup of coffee with Marilyn”

MIGLIORE FOTOGRAFIA:

GIURIA TECNICA E PREMI “SPECIALI”

Antoine Joie – “Monsieur Quiconque”

MIGLIOR MONTAGGIO:

GIURIA TECNICA E PREMI “SPECIALI”

Francesco Cibati – “A cup of coffee with Marilyn”



MIGLIOR REGIA:

GIURIA TECNICA E PREMI “SPECIALI”

Alessandra Gonnella – “A cup of coffee with Marilyn”



VINCITORE PREMIO ISFF 2020:

SOMMA DELLE TRE GIURIE PIU’ GIURIA PREMI SPECIALI

“Uonted!” di Daniele Bonarini