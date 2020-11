Napoli in lutto: ci ha lasciati Francesco Ruotolo. La Municipalità 3 si stringe al dolore dei familiari per la perdita del caro Francesco Ruotolo, consigliere con delega speciale alla “memoria”.

La città perde un uomo che ha rappresentato da sempre la memoria storica!”. Così la municipalità salutà Francesco Ruotolo, storico consigliere di quartiere, giornalista e intellettuale. Ruotolo si è spento oggi al Cardarelli dove era ricoverato per problemi legati al Covid. Nato a Napoli nel giugno 1946, al Liceo Umberto ebbe come docente di Storia e Filosofia, Vera Lombardi della quale sarà poi addetto-stampa quando sarà candidata e poi eletta al Consiglio comunale di Napoli.

E Ivo Poggiani presidente III municipalità: “Napoli piange la scomparsa di Francesco Ruotolo. Un dolore enorme.

Francesco era un compagno, un comunista, un attivista. Lo ricordo in prima linea sempre, nelle battaglie contro la chiusura dell’ospedale San Gennaro, nelle manifestazioni antifasciste o in quelle sulla tutela dell’ambiente. I ricordi più teneri però li ho quando negli ultimi anni organizzava iniziative e commemorazioni in corrispondenza delle Quattro Giornate di Napoli, come consulente alla Memoria della Municipalità. La sua passione per la storia della resistenza, la gentilezza che aveva quando parlava con gli studenti. Acqua, vento, piogge e malanni. Nulla lo femava. Non so quante volte l’ho incontrato per strada seduto dietro un banchetto per raccogliere firme, quante volte con un megafono in mano anche da solo, provava ad informare o scuotere le coscienze, oppure consegnava lettere e volantini scritti a mano per invitare ad iniziative o riflessioni.

Perdiamo una delle piu grandi memorie di fatti, storie, persone della resistenza al nazifascismo della città.

È stato una presenza costante nella mia vita, da quando militavo nei collettivi studenteschi. Non lo ricordo mai stanco, mai una volta arreso, mai sgarbato. Era anche un gran rompiscatole Francesco, ma mentre lo scrivo ho le lacrime agli occhi”.

“Il covid ha ucciso anche il compagno Francesco Ruotolo, consigliere della Terza municipalità, uomo della resistenza, antifascista, amante di Napoli, sempre in prima linea nella lotta per i diritti. Francesco caro, ti abbiamo voluto bene, io tanto. Ci mancheranno le tue lotte, la tua ansia di giustizia. Ai familiari il cordoglio mio personale e della città di Napoli”. E’ il messaggio di cordoglio del Sindaco de Magistris

