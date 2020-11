Napoli, clownterapia gratuita a distanza per i pazienti più piccoli. La bellissima iniziativa dell’associazione “Scopriamoci Clown”

Napoli. Una bella iniziativa dell’associazione napoletana “Scopriamoci Clown” rivolta ai bambini che si trovano ricoverati in ospedale, in cura domiciliare o in case di accoglienza. Per loro sarà possibile fare una videochiamata gratuita con i volontari travestiti come da clown che regaleranno ai più piccoli un momento di serenità. Purtroppo l’emergenza Covid ha impedito ai volontari di ‘Scopriamoci Clown’ le classiche visite ai piccoli pazienti degli ospedali Santobono e del Policlinico Vecchio. Ed allora – come riporta Vesuvio Live – hanno ideato l’iniziativa “Un clown per te” Eppure, non hanno smesso di regalare sorrisi, mettendo in campo l’iniziativa ‘Un clown per te’. Ai genitori basterà contattare il gruppo Facebook oppure scrivere una mail a scopriamociclown@yahoo.it. Per l’occasione, sono stati donati alla clinica pediatrica del Vecchio Policlinico, varie scatole contenenti nasi rossi e locandine. L’associazione, inoltre, utilizza la modalità web anche per proseguire nella formazione, attraverso corsi dedicati ai futuri clown.