Napoli, carabinieri fermano un medico del Policlinico: “Vada a riposare dottore e grazie di tutto”. Un gesto che scalda il cuore

Napoli. Vogliamo raccontare un episodio emozionante, una di quelle scene che scaldano il cuore in questo periodo così buio per l’Italia e il mondo intero. Succede che una pattuglia di carabinieri ferma un dottore che ha appena staccato dal suo turno all’ospedale. Il medico è il professor Michele Davide Mignogna, specialista in malattie odontostomatologiche della Federico II di Napoli.

“Patente e libretto”, dice l’agente come, chiedendogli anche il motivo del suo spostamento, come da prassi in questi giorni di restrizioni. “Buonasera, esco dal lavoro, dal Policlinico, sono un medico”, risponde Mignogna. E a quel punto l’agente compie il gesto che commuove il dottore: “Il carabiniere porta la mano al berretto e con un saluto militare mi dice: “Vada dottore, ci scusi per il disturbo, vada a casa a riposarsi e grazie di tutto’”.