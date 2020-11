Napoli, arrivano i medici solidali. Volontari che aiutano i pazienti Covid “dimenticati”

Una bella notizia quella che arriva da Napoli, riportata dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Nella città partenopea si sono mobilitati i “medici solidali”, un gruppo di volontari che girano il territorio a bordo di un furgone bianco per raggiungere i domicili dei pazienti covid dimenticati, quelle persone che non hanno trovato posto negli ospedali o assistenza celere. Tra di loro ci sono psicologi, medici, infermieri, operatori socio-sanitari che si sono autotassati per l’acquisto di medicinali, dispositivi di protezione individuale, saturimetri e misuratori di pressione. Il loro motto è “Nessuno può fare tutto, tutti possono fare qualcosa”.