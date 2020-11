Napoli, al via la XXV Edizione del Premio Letterario “Emily Dickinson”. Ecco il bando

XXV Edizione del Premio Letterario Internazionale “Emily Dickinson”

Il premio si articola nelle seguenti sezioni:

A) libro edito di narrativa o saggio edito;

B) libro edito di poesie, anche in dialetto;

C) libro o racconto inedito;

D) silloge inedita (max 10 poesie);

E) poesia inedita in lingua o in dialetto (max 40 righe);

F) sez. speciale riservata agli studenti.

I concorrenti stranieri accompagneranno le loro opere con una traduzione in lingua italiana.

I lavori dovranno pervenire entro il 21 gennaio 2021 (farà fede il timbro postale) all’Associazione Culturale “Emily Dickinson”, via Elio Vittorini n. 10, 80129 Napoli – ITALY in tre copie con plico raccomandato, inserendo un foglio recante nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono dell’Autore e ricevuta del versamento di Euro 15,00 per la sez. E; Euro 30,00 per tutte le altre sezioni.

Il suddetto versamento rappresenta un contributo per spese di segreteria e di corrispondenza e va effettuato tramite Assegno Bancario o Assegno Circolare, intestato all’Associazione Culturale “Emily Dickinson” oppure tramite vaglia postale, intestato all’Associazione Culturale “Emily Dickinson”, via Elio Vittorini 10, Napoli 80129, pagabile presso l’ufficio postale Napoli Vomero.

Per la sez. F, riservata agli studenti, valgono le regole generali, ma la quota di partecipazione è ridotta del 50% per ogni tipo di sezione scelta, purché i giovani dimostrino la frequenza con un attestato del Dirigente della scuola d’appartenenza.

La giuria, costituita da scrittori, professori e giornalisti, verrà presentata al momento della premiazione che si terrà nel mese di giugno 2021.

Ai primi 3 classificati andranno coppe e diplomi, mentre dal 4° al 10° andranno attestati di partecipazione.

E’ possibile, inoltre, la partecipazione a più sezioni, pagando le rispettive quote.

Si fa presente che nessun manoscritto o libro sarà restituito e che i premi dovranno essere ritirati personalmente e non potranno essere spediti.

Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Per ulteriori informazioni tel. 39 081 556 98 59.