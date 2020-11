Muore professore di Torre del Greco con il Covid . La moglie “E’ stata la malasanità”

Torre del Greco ( Napoli ) Era stato il primo professore a contagiarsi. Il docente di arte è morto di Covid a 59 anni. Dopo Francesco Caterino nella scuola Sasso di Torre del Greco sono risultati positivi 11 docenti e cinque studenti. Tutti guariti, ora piangono la scomparsa dell’insegnante di Casal di Principe che per la moglie è morto di malasanità. Ricoverato a Maddaloni da metà ottobre denuncia la moglie Ida Colandrea: “Mio marito stava bene, con nessuna patologia pregressa. Ho iniziato a curare mio marito a casa, ho contattato il team covid di Capua. Ho chiamato l’ambulanza solo il sesto giorno di malattia di Francesco per non intasare gli ospedali, ma l’ambulanza che proveniva dal comune di Sparanise si e’ rifiutata di ricoverarlo perché non stava abbastanza male”. Dopo due giorni la situazione diventa più critica e per il professore comincia l’odissea alla ricerca di un posto letto libero. Fino a quando non viene lasciato dinanzi all’ingresso del Covid Hospital di Maddaloni. “Una situazione surreale, kafkiana. Mio marito può darsi sarebbe morto ugualmente ma la malasanità, la disorganizzazione di tutto un sistema, che è allo sbando, ha contribuito notevolmente alla sua fine e di altri. Il 1 novembre sono deceduti tre pazienti covid tutti ricoverati all’ospedale di Maddaloni”. La moglie annuncia denunce penali: “Vi auguro di non finire intubati e poi perdere la vita come è successo a mio marito”.