Salerno, Cilento . Muore mentre fa jogging: Policastro ancora sotto choc – come titola il quotidiano “il mattino” – per la tragedia che si è consumata nel pomeriggio di ieri. A perdere la vita è stato un 51enne, padre di tre figlie, che mentre correva per le vie cittadine si è accasciato a terra, stroncato da un infarto fulminante. inutili i soccorsi.