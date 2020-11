I ragazzi della penisola sorrentina imbarcati sulla MSC SEASIDE ci salutano con queste foto, che presentano uno scenario, sia in mare che in terra, sull’isola privata, praticamente deserto. Ci rassicurano dichiarandosi lettori assidui di Positanonews giornale on line, e che continueranno a leggerci. La nave proveniente da Freeport, con scalo a Miami, è attraccata oggi 20 novembre 2020 a Ocean Kay, a bordo non ci sono passeggeri. Le navi sono tenute in attivo dall’equipaggio con dedizione e orgoglio, pronte ad una ripresa del turismo crocieristico.

Foto altrettanto drammatiche quanto quelle di un reportage di guerra, il mondo crocieristico è in ginocchio, colpito dalla crisi di emergenza sanitaria che violenta anche il mondo del divertimento e conseguentemente quello economico internazionale. Soluzioni immediate non c’è ne sono, al momento. Le speranze sono concentrate sul debellare il virus, e riprenderci al più presto.

