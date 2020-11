Michele Colella, di Cava dei tirreni, in forza alla Compagnia dei Carabinieri di via Casamare di Amalfi, promosso maresciallo, è stato assegnato al gruppo di Torre Annunziata con un incarico al reparto operativo.

Dopo una lunga permanenza in costa d’Analfi, il neo maresciallo entrerà in servizio a Torre Annunziata in questi giorni

L’augurio di buon lavoro da Gaspare, amico di vecchia data.