Movida a Napoli, controlli anti-Covid dei carabinieri: ​24 multati senza mascherina. I carabinieri del comando provinciale di Napoli sono stati impegnati questa notte nei controlli per il contrasto alla illegalità diffusa e per far rispettare le norme anti-covid. Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale, i militari della compagnia di Napoli centro hanno setacciato le strade del centro storico, di Chiaia e dei Quartieri Spagnoli. Arrestato – in forza di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli – un uomo di 49 anni che dovrà scontare sei anni di reclusione per furti in abitazione. Denunciati anche sei parcheggiatori abusivi e tre persone per inottemperanza al divieto di dimora nel comune di Napoli. Un uomo è stato invece denunciato: i militari dell’Arma lo hanno trovato in strada nonostante l’obbligo di rimanere in casa perché positivo al Covid: decisivo il controllo ai terminali visto che l’uomo non aveva detto nulla.

Durante i controlli anti-contagio i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un locale in piazzetta Montecalvario: troppi clienti al suo interno e distanziamento sociale non garantito, chiusura temporanea per l’esercizio. 16 persone sono state invece sanzionate perché non indossavano la mascherina.

Nel quartiere Avvocata i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale otto ragazzi 20enni. All’altezza della stazione metro Salvator Rosa i giovani stavano importunando i presenti fino a quando non sono intervenuti i carabinieri. Hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati. I ragazzi sono stati anche sanzionati perché nessuno di loro indossava la mascherina.

