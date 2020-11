Morti Pelè, la Regina Elisabetta e Alain Delon , l’errore dei una radio diventa virale . La regina Elisabetta, un attore amatissimo come Alain Delon, una leggenda del calcio come Pelè. Tutti morti nello stesso giorno, insieme ad altri personaggi di rilievo storico, come il filosofo Edgar Morin, l’ayatollah Ali Khamenei, l’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e attori come Jean-Paul Belmondo, Sophia Loren e Brigitte Bardot. Tranquilli, non è accaduto davvero: l’incredibile ‘strage di vip’ è infatti opera di un errore tecnico del sito di Rfi, una radio francese.

Con tutta probabilità, il sito di Rfi aveva già preparato diversi ‘coccodrilli’ dedicati a personaggi di importanza mondiale ma decisamente avanti con gli anni, pronti per essere immediatamente pubblicati all’occorrenza. Lo dimostra il fatto che le varie notizie della morte di tutti questi vip avevano una caratteristica in comune: delle X al posto dei numeri relativi all’età e alla data della scomparsa. Per un errore, però, tutte le notizie sono state pubblicate allo stesso momento nella giornata di lunedì scorso, finendo addirittura per essere indicizzate su Google. Alla fine, Rfi ha dovuto pubblicare una notizia per scusarsi.