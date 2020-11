Napoli. Il sindaco Luigi de Magistris commenta la morte di Diego Armando Maradona: “Abbiamo appreso la terribile notizia della morte di Diego Armando Maradona, una notizia tragica in un anno pessimo. Lo avevamo visto sofferente in qualche immagine di alcuni giorni fa dopo l’operazione ma nessuno di noi poteva immaginare un epilogo così drammatico. Maradona è Napoli. L’amore di Napoli e dei napoletani per Diego è viscerale. Nel 2017, per nostra volontà, è divenuto cittadino onorario di Napoli anche se non era necessario un vincolo formale per dimostrare questo legame indissolubile. Però siamo contenti che nell’anagrafe della nostra città ci sia Diego Armando Maradona. Attraverso di lui ed attraverso il calcio Napoli si riscattò con lo scudetto del 1987. Maradona è un uomo che ha unito tutti i napoletani, i napoletani di tutto il mondo, ed ha unito anche i tifosi di altre squadre perché è stato il più grande ed immenso calciatore di tutti i tempi. Un uomo anche discusso nella vita, ma per noi Maradona è quello che ha fatto sognare Napoli ed i napoletani con la sua genialità, con la sua unicità. Quindi ci ha dato felicità. In tanti hanno chiamato i propri figli Diego per la capacità di quest’uomo di riscattare una città su cui calavano sempre pregiudizi e discriminazioni. Oggi per Napoli è una giornata tristissima. L’abbraccio di tutti i napoletani per la famiglia nella consapevolezza che questo amore non finirò mai perché è stato un amore vero, un amore grande”