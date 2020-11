Misteri del calcio. Mediani che rinnegano i loro ex ruoli

In questo inizio di campionato l’evento strano riguarda tre grandi ex Centrocampisti del passato che calatosi nei panni dei mister stanno sconfessando il loro nobile ruolo in campo. I tre rinnegati del loro glorioso passato da calciatore sono in ordine alfabetico : Conte, Gattuso e Pirlo rispettivamente condottieri di Inter, Napoli e Juve. Le loro idee tattiche stanno sconfessando quel ruolo tanto nobile da essere decantato da Ligabue nella canzone “una vita da mediano”. Conte preferisce giocare con due centrocampisti che non hanno nelle corde la fase d’interdizione. Inserire due giocatori inutili come Gagliardini ed Eriksen, lasciando il povero Barella a portare la croce, e tenere i panchina giocatori come Vidal, Brozovic e Naingolaan non è solo un suicidio tattico ma anche un ‘ offesa a chi il calcio lo pratica è lo capisce. Nel caso del Napoli invece il mister di Corigliano Calabro si è In questo inizio di campionato l’evento strano riguarda tre grandi ex Centrocampisti del passato che calatosi nei panni dei mister stanno sconfessando il loro nobile ruolo in campo I tre rinnegati del loro glorioso passato da calciatore sono in ordine alfabetico : Conte, Gattuso e Pirlo rispettivamente condottieri di Inter, Napoli e Juve. Le loro idee tattiche stanno sconfessando quel ruolo tanto nobile da essere decantato da Ligabue nella canzone “una vita da mediano” Conte preferisce giocare con due centrocampisti che non hanno nelle corde la fase d’interdizione. Inserire due giocatori inutili come Gagliardini ed Eriksen, lasciando il povero Barella a portare la croce, e tenere i panchina giocatori come Vidal, Brozovic e Nainggolan non è solo un suicidio tattico ma anche un ‘ offesa a chi il calcio lo pratica è lo capisce. Nel caso del Napoli invece il mister di Corigliano Calabro si è ostinato a giocare a due a centrocampo. Pur avendo un marcantonio come Bakayoko il centrocampo del Napoli soffre l’inferiorità numerica a centrocampo anche quando, cosa più grave, quando la squadra si pone a specchio. È successo ieri contro il Sassuolo. Durante la partita Locatelli ha giocato praticamente da fermo. Ha giocato da solo e Gattuso non gli ha opposto nessun giocatore Se ci fosse stato lui in campo non avrebbe preso un pallone Locatelli. Misteri del calcio. Per quanto riguarda la Juve è impossibile fare giocare due centrocampisti inadeguati alla squadra. Uno Bentancur è lento ed imballato nei movimenti. l’atro Rabiot, è un cavallo pazzo che non mantiene mai la posizione. Poi tiene in panchina Arthur che dei centrocampisti è il migliore. Le tre squadre stanno pagando a caro prezzo il rinnegamento di questi tre grandi centrocampisti due interdittori e un vero regista. Una vita da mediano rinnegato da tre grandi. Misteri dl calcio.