Minori. Sono tre i positivi di oggi, il totale dei casi sale a 18. Sono risultati POSITIVI 3 concittadini, asintomatci.

Si tratta di soggetti in stretta correlazione con persone risultate positive nei giorni scorsi.

Per circoscrivere il fenomeno e dare la possibilità di tracciare i contatti occorre rispettare le regole per limitare i contagi. Un numero eccessivo di positivi mette in crisi il sistema di tracciamento e determina INEVITABILMENTE un aumento dei contagiati.

Indossare la mascherina sempre, anche con gli amici abituali e con i parenti, NON È UN ATTO di sfiducia, è un ATTO DI VERA AMICIZIA, AFFETTO E RISPETTO.

NON PORTARE LA MASCHERINA NON VA DI MODA!