Minori si illumina per Natale. In esclusiva le prime foto

La città di Minori, in costiera amalfitana, comincia ad illuminarsi in vista del Natale. In esclusiva vi proponiamo le prime foto delle bellissime ed artistiche luminarie che vanno a riscaldare con i loro colori e la loro magia questo periodo difficile che ci vede tutti protagonisti. Quelle lucine sfavillanti porteranno sicuramente la gioia negli occhi dei più piccoli ai quali non è giusto negare la felicità del Natale ma porteranno sicuramente anche un po’ di calore nel cuore degli adulti. Sarà un Natale difficile ma queste luci possano davvero essere un segno di speranza. (Foto di Valeria Civale)