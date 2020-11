Minori: si accendono i cuori e le luci di Natale

Si accendono i cuori e la speranza dei bambini, si consolano e si accompagnano le attese e le illusioni dei grandi: sono comparse per le strade di Minori “le luci di Natale”, le luci dell’amore e della solidarietà.

Ancora qualche giorno ed il borgo di Minori avrà un aspetto meno triste, meno spettrale di sera. Dal momento che le insegne dei negozi e di buona parte degli esercizi commerciali resteranno spente, le luci di Natale avranno anche l’effetto di mitigare la tristezza e la malinconia di questa chiusura quasi totale dovuta alla pandemia non ben controllata e gestita da chi avrebbe dovuto, sull’esempio di altre Nazioni (vedi Germania) condurre il tutto ad una (si spera) favorevole conclusione. Forse se si fossero adottate in tempo le misure ora invocate (non da tutti, però) avremmo potuto guardare ad un Natale più pregno di speranza. Abbiamo già trascorso la Pasqua ed i giorni dedicati alla Santa Patrona in una atmosfera surreale cui non eravamo affatto preparati ed abituati.

Speriamo che le luci accompagnino ed illuminino il percorso di quanti sono preposti a preparare il cammino della ripresa.

E speriamo che il futuro ci liberi da trafori vari, da pseudo passeggiate romantiche con ruderi fatiscenti, illuminati da una luna monocolore