Minori piange Vincenzo D’Amato. Il cordoglio del sindaco Andrea Reale

Minori e la Costiera amalfitana piangono Vincenzo D’Amato. 80 anni, il cuore non ha retto, Vincenzo “il toro”, come era conosciuto, era un uomo semplice, buono e lavoratore, componente dei Battenti, con i quali partecipava con fede per i riti della Settimana Santa che portava a Pasqua. Ed ora è nella Pasqua del signore Giunge a Positanonews il commosso cordoglio del sindaco Andrea Reale

Un abbraccio indimendicabile! Caro Vincenzo, mi piace ricordarti in questi momenti di gioia e di festa, a casa mia nel giorno della mia rielezione per la terza volta a Sindaco di Minori. Ti brillavano gli occhi e mi hai abbracciato con tutte le tue forze, quella forza che hai speso in tutta la tua vita per il lavoro, quello vero. Uomo di fede profonda, amavi le tradizioni più autentiche del nostro paese attendevi ogni anno la Pasqua per essere BATTENTE e traferire con sobrietà e umiltà questa passione alle giovani generazioni. Cittadino operoso e collaborativo hai saputo imprimere a tutti un ricordo indelebile di uomo buono e sorridente, amico di tutti. Riposa in pace caro Vincenzo . Andrea Reale

Le nostre condoglianze alla moglie Giuseppina, i figli Nunzia, Michele e Lucia, i fratelli e le sorelle, i generi e la nuora, i cognati, i nipoti.

Martedì 24 novembre alle 9.30 nella Basilica di Santa Trofimena si terranno le esequie nel rispetto delle norme di contenimento del Covid.

vincenzo d’amato lutto minori Manifesto funebre