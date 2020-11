Minori. In corso la manutenzione del depuratore, il sindaco: “Siamo al lavoro su tutti i campi”. Nella giornata di oggi, lunedì 2 novembre 2020, alcuni cittadini hanno lamentato dei cattivi odori nella città di Minori, in Costiera Amalfitana. Il tutto è dovuto al fatto che, proprio oggi, hanno preso il via alcuni lacori di manutenzione del depuratore comunale, motivo per il quale attualmente vige anche il divieto di balneazione. A spiegarlo è stato direttamente il sindaco Andrea Reale, il quale ci ha detto: “Stiamo lavorando senza sosta su tutti i campi”.