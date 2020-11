Minori, il vicesindaco Bonito: “L’impianto di depurazione comunale è di nuovo funzionante”

Costiera amalfitana: l’impianto di depurazione comunale di Minori è di nuovo funzionante. Ce lo comunica Sergio Bonito, vicesindaco del Comune.

In merito al comunicato stampa del 4 novembre 2020, apparso su Positanonews, in cui il gruppo di opposizione “Minori per tutti” chiede all’Amministrazione Comunale attenzione a problematiche di decoro urbano, vorrei rassicurare i miei concittadini e i consiglieri di minoranza, poiché da parte dell’Amministrazione non vi è alcuna negligenza, nessun pretesto per procrastinare la risoluzione di un problema, qualora si presenti o si sia manifestato.

A dimostrazione di questa affermazione, si citano i fatti, brevemente riassunti in quanto segue: all’alba del 15-10-2020 venivo informato dall’Enel di un guasto alla cabina di media tensione, sita all’interno dell’impianto di depurazione comunale. Constatato il danno, immediatamente provvedevo a contattare “Etica Spa”, ditta responsabile della manutenzione dell’impianto, la cui relazione tecnica giungeva in Comune in data 16/10/2020, giorno in cui veniva emanato divieto di balneazione (ord. n.75 del 16/10/2020).

La relazione tecnica riscontrava la necessità della realizzazione di una nuova cabina elettrica, opera che è stata celermente realizzata, dopo redazione del verbale di somma urgenza previsto dall’art.163 del D.lgs. 50/2016, dalla Ditta S.T.E. di Esposito Aniello. Dal 05/11/2020 l’impianto di depurazione di Minori è attivo e risulta perfettamente funzionante.

In qualità di Assessore all’Ambiente, voglio ribadire che la tutela dell’ambiente è un impegno costante e incessante. Colgo l’occasione, inoltre, per ringraziare i consiglieri Cioffi e Parascandolo per essersi dichiarati pronti a “qualsiasi proposta di collaborazione e richiesta che la maggioranza voglia avanzare” riguardo all’emergenza Covid-19. In un momento così drammatico della nostra storia, un clima di concordia e di collaborazione sicuramente gioverà al paese e a tutti i cittadini.