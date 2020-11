Minori, il sindaco Reale rettifica quanto detto ieri: “3 positivi e un guarito”

Situazione Covid a Minori. Il sindaco Andrea Reale pubblica una rettifica rispetto a quanto comunicato ieri 6 novembre: i positivi sono 3 e c’è anche un guarito.

Nel bollettino del COC del COMUNE DI MINORI pubblicato ieri è stato riportato erroneamente 1 POSITIVO che risulta domiciliato e residente in altro paese della Costa. Per cui i positivi rilevati sono 3 e non 4. Inoltre in tardissima serata è giunta comunicazione di 1 GUARITO.

Abbiamo rettificato il bollettino. Attualmente i POSITIVI domiciliati o residenti in Minori risultano 17 in totale e da inizio pandemia risultano 26 i positivi a Covid 19. Per chiarezza riportiamo nel bollettino del Comune di Minori i soggetti domiciliati o residenti in Minori, questo per evitare duplicati nel conteggio totale della Costa d’Amalfi.