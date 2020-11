Questa sera il Sindaco di Minori Andrea Reale, referente della Costa d’Amalfi per quanto riguarda la sanità, è intervenuto in diretta al Positanonews TG. Reale ha precisato che il numero dei contagi sale a Tramonti, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare che portano il totale attuale a 472 positivi in costiera amalfitana e si attendono i risultati di oltre 70 tamponi del Comune di Amalfi. La Conferenza dei Sindaci – ha aggiunto – sta studiando un sistema diverso per aiutare l’Usca e l’Asl e credo che già martedì mattina verrà annunciato come sarà riorganizzato il sistema di processamento dei tamponi per ridurre i tempi tra l’esecuzione degli stessi e la comunicazione del risultato.

Sulla situazione della zona rossa in costiera il sindaco Reale precisa che è una misura resasi necessaria in Campania per le grandi città mentre i territori della Costa d’Amalfi sono sempre stati attenti alle prescrizioni ed alle regole. Per i cittadini della costiera amalfitana è cambiato poco, quindi, rispetto alla zona gialla in quanto hanno sempre rispettato le prescrizioni e le direttive dei propri sindaci e del Governo.

Per quanto riguarda i tamponi il sindaco Reale informa che nella mattina di lunedì 16 novembre una squadra dell’Usca sarà a Cetara dove saranno eseguiti 50 tamponi ed Tramonti; nel pomeriggio saranno fatti i tamponi a Maiori. Martedì mattina nella città di Positano saranno eseguiti circa 70 tamponi.