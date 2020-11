Minori e il Natale per i bambini. La riflessione di Viviana Bottone

Minori, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Riceviamo e pubblichiamo la bella riflessione del consigliere comunale Viviana Bottone

“Anche se sembrava impossibile il periodo natalizio è alle porte. E mai come quest’anno, con la tristezza e la paura che tutti abbiamo nel cuore,è un un bussare mesto il suo. Quasi un suono impercettibile.

Chi mai avrebbe potuto dire che il periodo più amato dell’anno (per lo meno da me)si potesse anche ignorare? Forse non sarebbe dovuto arrivare?Non lo so. Noi eterni Peter Pan potremmo farcene una ragione ma i nostri bimbi/ragazzi?quelli a cui questo virus sta togliendo sempre più, non meritavano un poco di speranza? Ed in nome di tutto questo che, l’amministrazione comunale di Minori ,si è mossa per rendere possibile varie iniziative a loro rivolte. Tra queste quella di allietare alcune ore della giornata con canti natalizi di vario genere. Non parliamo di un’idea innovativa certo. Già qualche anno fa, vari gruppi di ragazzi, adesso ultra cinquantenni e più, con la creazione di varie associazioni, promuovevano lo stesso attuale progetto per l’arrivo del Natale e non solo. E così anche negli anni a seguire con le nostre attuali associazioni sempre attive e presenti come mai in questo periodo. E così è stato adesso. Come sempre il nostro sindaco , Andrea Reale(in preda ai ricordi), ha immediatamente accolto e come sempre, reso possibile,questa mia richiesta, decidendo di affidarla nelle mani di un gruppo di ragazzi che si è dimostrato subito disponibile ed entusiasta: Il Gruppo Scout Minori 1! In poco tempo hanno creato una prima scaletta, hanno organizzato dei turni,si sono adoperati affinché volume e scelta musicale fossero in ogni momento sotto il loro controllo(cercando di incontrare le esigenze di tutti). E il lavoro non finisce qua. Perché oltre a curare il progetto fino alla fine di questo,hanno deciso,tramite la pagina della “Luce del Natale”,di promuovere dei contest per chiedere a noi tutti quale sia la musica natalizia che vorremmo ascoltare. Spero che tanto lavoro perciò,tanta collaborazione, porti qualcosa di gradito a tutti. Perché lo scopo per cui tutto questo avviene è per non togliere ancora ai nostri bambini,ai nostri ragazzi e perché no, a noi!”