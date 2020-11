Minori: domani si accendono le Luci di Natale. E il Comune lancia una splendida iniziativa

Minori. L’amministrazione comunale lancia una bellissima iniziativa per le feste. Oltre all’accensione delle Luci di Natale domani 26 novembre, che avranno come tema Alice nel Paese delle Meraviglie, il comune chiede a grandi e piccini di postare video, canzoni, giochi, spettacolo, storie e tanto altro in una pagina Facebook creata appositamente.

“Ultimamente erano successe tante di quelle cose strane che Alice aveva cominciato a credere che di impossibile non ci fosse quasi più nulla” (cit. Lewis Carrol).

E sì…scommetto che, proprio come Alice, anche voi starete iniziando a pensarla così. Sbaglio? E come biasimarvi cari ragazzi! Veniamo da un anno quasi iniziato in un modo che mai ci saremmo aspettati. Sarebbe difficile pensarla diversamente. Ma noi vogliamo farlo terminare però in maniera che non sia l’autore Covid 19 a scriverne la fine, cercando di dare alla categoria a cui più è stato tolto: la vostra!

Ispirandoci alle luci del Natale di quest’anno che, come vedrete in giro per il paese, si ispirano proprio alla bellissima favola di “Alice nel paese delle meraviglie”, vogliamo creare una realtà che sia solo vostra. Diciamo subito che non è nostra intenzione proporvi ulteriori compiti a casa durante le vacanze invernali. Assolutamente. La nostra è un’iniziativa che speriamo accresca e arricchisca questo periodo natalizio che, sicuramente, non sarà simile ai precedenti, di cui avete memoria. E così ecco l’idea di una pagina Facebook dal titolo “La luce del natale…children in wonderland”*, con l’unico scopo di intrattenervi, speriamo piacevolmente.

Proveremo a postare video, canzoni, giochi, spettacolo, storie, e altro. Proveremo a coinvolgere chi vuole darci una mano, chi ha qualcosa da insegnarvi. E allora ci proviamo già noi con una prima proposta: vorremmo vedervi tutti impegnati nella realizzazione di una FAVOLA, scritta, disegnata (se volete), attingendo fino in fondo alla vostra fantasia e al vostro estro artistico. E poi, quando sarete pronti, la invierete o la farete inviare dai vostri genitori ai contatti che vi daremo. Noi le pubblicheremo tutte.

Ma con la pagina Facebook potrete interagire sempre, seguendo le indicazioni che vi forniremo. ATTENZIONE!!! Perché la pagina è rivolta anche ai più grandi: noi tutti, infatti, potremo rendere questo Natale “speciale” con il nostro sapere o saper fare. Chi vorrà potrà comunicare storie, favole, creazioni, ricette, disegni, lavoretti sotto forma di video o di immagini, e noi le posteremo sulla pagina stessa.

Che dite: vi piace questa idea? Allora, dai, andiamo a cominciare!!! Da questo momento aspettiamo le vostre favole o i vostri disegni, o entrambi…e spero che riusciremo a farvi compagnia proprio nel modo in cui abbiamo pensato. Con la segreta speranza di rendervi, anche se solo per qualche ora, più felici e sereni. Come è giusto che dovreste essere.

Per mandare i vostri lavori,idee,disegni, video: Michele Mansi 3519009557 *Ricordatevi di aggiungervi!!!

https://m.facebook.com/ lalucedelnatale/