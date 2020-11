Minori, divieto di sosta temporaneo in Via Vittorio Emanuele per esecuzione lavori

Minori. Dalle ore 7.00 giorno 23 novembre al 29 novembre 2020 (e comunque fino a cessata esigenza) istituzione di divieto di sosta temporaneo sul tratto di strada di via Vittorio Emanuele già via Pergola, area riservata ai veicoli residenti, limitatamente ai primi due stalli di sosta adiacente il vicoletto di accesso alla via S. Lucia, area delimitata da apposita segnaletica mobile temporanea (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza). Il divieto è finalizzato all’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria ai prospetti di un immobile ubicato in via Monte.