Minori, dal C.O.C. il dato odierno: 4 positivi.

Il post sul profilo social del Comune.

Abbiamo ricevuto in data odierna alcuni risultati, da cui risultano 4 POSITIVI nostri concittadini, di cui 2 asintomatici.

Registriamo anche l’ottima notizia di 8 GUARITI.

Con l’istituzione dell’USCA Costa d’Amalfi, nel bollettino comunale di Minori non riporteremo più il numero di tamponi effettuati, essendo in questo momento il servizio dinamico e giornaliero, con alcuni risultati derivanti anche da laboratori privati.

Daremo notizia dei positivi per il territorio di Minori, aggiornando i guariti e i ricoverati . Per gli asintomatici daremo notizia relativamente al giorno di ricezione del risultato senza aggiornare eventuali cambiamenti in corso di quarantena.

Andrea Reale Sindaco