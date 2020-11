Minori: da mercoledì 25 novembre gli alunni dei nidi, delle scuole materne e delle prime elementari tornano in classe.

Sulla scorta di una attenta valutazione dell’andamento epidemiologico sul territorio comunale, l’Amministrazione di Minori ha deliberato di non adottare misure restrittive rispetto a quanto deciso dall’Unità di Crisi regionale circa la riapertura delle scuole. Da mercoledì 25 novembre, pertanto, torneranno in classe gli alunni dei nidi, della scuola materna e della prima classe delle elementari, in un contesto scolastico rispetto al quale la Dirigente Prof.ssa Ferrigno ha garantito l’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste. Naturalmente una scuola sicura richiede la collaborazione di tutte le sue componenti, per cui si sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole sanitarie, ricordando anche che alunni e familiari possono effettuare gratuitamente su base volontaria il tampone di screening.