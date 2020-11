Minori, Andrea Reale al Positanonews TG circa la zona rossa e la situazione in Costiera: “In totale sono 452, dobbiamo essere responsabili”.

“Ci sono delle restrizioni adesso per il Dpcm di Conte a cui si affiancherà un’ordinanza di De Luca che dovrebbe uscire tra stasera e domani per quanto riguarda le scuole: siamo già in Dad ma dopo il decreto di Conte e la dichiarazione del ministro Speranza, De Luca deve con un’ordinanza confermare la condizione di chiusura di tutti gli ordini di scuole rispetto a tutte le altre scuole rosse, che hanno materne ed elementari aperte”, ha esordito il sindaco di Minori, Andrea Reale.

“La situazione in Costa d’Amalfi vede i contagi aumentare ancora. Purtroppo aumentiamo il totale di tutti i positivi in costiera: sono 452. Siamo in attesa di minimo 100/150 tamponi che non sono ancora stati processati. Oggi sono stati fatti oltre 70 tamponi nel Comune di Amalfi. È importante che i cittadini leggano le direttive del Dpcm di Conte, per non incorrere in problematiche circa la zona rossa. Oltre ai due positivi di Amalfi, Cetara da 88 positivi passa a 90 positivi e 5 guariti, Vietri da 64 positivi passa a 69 positivi e 8 guariti, Maiori scende da 75 positivi a 73 positivi e 13 guariti, Tramonti a 43 positivi ma in attesa di altri tamponi da processare, a Ravello incremento da 18 positivi a 25 positivi e un guarito. Anche io da 15 passo a 16 positivi. Conca ha 7 positivi, Praiano scende a 11 positivi e 2 guariti. La condizione ci porta a stare molto attenti e a prescindere da Dpcm e ordinanze di De Luca chiedo ai cittadini di essere responsabili di se stessi, perché solo così possiamo risolvere questa situazione. Essere responsabili significa aiutare chi in questo momento sta lavorando senza tregua, i sindaci, i COC, gli assessori, la protezione civile, la croce rossa, i medici dell’Usca, le aziende ospedaliere e gli organismi che stanno processando i tamponi. Loro hanno bisogno di aiuto e ogni cittadino può dare una mano rispettando le regole”.

“Non facciamo allarmismo, ma diciamo le verità: i mercati esteri hanno annullato tutto fino a tutto marzo 2021, quindi dobbiamo sperare che la curva si abbassi e il Covid si ridimensioni in tutto il pianeta, perché la Costa d’Amalfi vive di turismo internazionale e soprattutto di circuiti europei ed extraeuropei, quindi dobbiamo sperare che il Covid scompari per una Costa d’Amalfi sul mercato internazionale. Naturalmente bisogna parlare chiaro con i cittadini, con gli imprenditori, credo che noi faremo un’altra estate in sicurezza. Non possiamo permetterci di aprire la costiera come tre o due anni fa, anche se il Covid cala noi avremo un’altra estate con controlli da fare e la coscienza degli imprenditori dovrà rispondere le stesse regole che abbiamo avuto quest’estate”.