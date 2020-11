Milik vuole andar via a gennaio e ripartire con forza dopo due brutti infortuni

Milik vuole andar via a gennaio: Roma e Inter le piste più concrete, la situazione

Vuole andar via a gennaio, Arkadiusz Milik, al fine di non perdere gli Europei con la Polonia e non giacere in tribuna per altri sei mesi.

Chi sceglie la linea del futuro verso nuove bandiere si trova spesso a Napoli con un pugno di mosche in mano. Una situazione antipatica quella che è degenerata dopo molti rifiuti tra Milik e la squadra azzurra. Se decidi di non rinnovare puoi aspetttarti di tutto e perdere quello splendore per partecipare alla competizione europea. Milik separato in casa del Napoli, non ha colto l’impostazione severa della gestione societaria del patron Aurelio De Laurentiis. Nel momento che ti prometti alla Juve su pressioni dei dirigenti bianconeri e del tuo ex mister Sarri puoi aspettarti brutte sorprese . Adesso Milik va in cerca di una squadra alternativa ad altri poregetti.