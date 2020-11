Milano – Manuel Legris è il nuovo Direttore del Corpo di Ballo del Teatro La Scala

Il parigino Manuel Legris, lanciato dal leggendario Rudolf Nureyev all’Opéra, assumerà ufficialmente l’incarico di Direttore del Corpo di ballo del Teatro La Scala il 1° dicembre 2020. Con un passato straordinario di ballerino che amava far rivivere sul palco gli eroi dei drammi, mai avrebbe immaginato di ricevere in sorte un tempo più drammatico di questo per assumere la carica di Direttore, ma è già a Milano pronto a lanciare giovani ballerini, scoprire nuove étoile e programmare la stagione per una ripartenza della stagione teatrale degna del tempio milanese dell’ Opera e della Danza, appena la situazione renderà possibile la riapertura dei teatri. Ci piace ricordare che nel suo grande palmarès Manuel Legris vanta anche il “Premio Positano Léonide Massine” assegnatogli a Positano nel 2001*. “Bon travail et bonne chance à un autre grand ami de Positano”

di Luigi De Rosa

*(Among awards and distinctions: “Best Dancer of the World – 2000” (Nijinsky Award), Annual L. Myasin Prize “For the art of dance” (Positano, Italy), “Best Dancer – 2002” (Danza & Danza Prize) and many more).