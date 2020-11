Migranti a Massa Lubrense, in attesa dei tamponi. Positanonews sul posto, presente anche la Rai.

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 novembre 2020, 16 persone, 14 uomini e due donne sono sbarcati a Ieranto, a Massa Lubrense. Si tratta probabilmente di immigrati provenienti probabilmente dall’Iraq e dall’Iran, i quali, dopo l’intervento dei Carabinieri che li hanno fermati per identificarli, sono stati sottoposti a misurazione della temperatura corporea e sono state rifocillati dagli abitanti del posto. Le procedure si sono rilevate più complesse a causa dell’emergenza COVID, ragion per cui queste persone sono state sistemate per la notte queste persone presso la Sala delle Sirene, dove generalmente si tengono convegni, e che, comunque, non è frequentata dal pubblico. Stamattina saranno effettuati i tamponi, mentre la Procura indaga sul mistero dello sbarco.

Positanonews, come sempre, si è recato sul posto. Lì, presenti anche i colleghi della Rai.