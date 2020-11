Migranti a Massa Lubrense. I circoli PD “Vergognosa la posizione del Presidente del Parco dei Monti Lattari “

Massa Lubrense ( Napoli ) . Riceviamo e pubblichiamo

“Non si può che prendere con forza le distanze dal presidente del Parco dei Monti Lattari, che ieri si è espresso in maniera a dir poco vergognosa sull’accoglienza dei migranti a Nerano, un fatto che fa onore a tutta la nostra comunità e che sicuramente non toglie nulla alla vocazione turistica del nostro territorio.

Prendiamo le distanze e chiediamo anche le sue dimissioni, non solo come circoli del Partito Democratico, ma soprattutto come esseri umani.

Troviamo infatti quanto mai gravi e inaccettabili le sue esternazioni, offensive anche di tutti coloro che a Nerano e a Massa si sono immediatamente mobilitati per dare soccorso ai migranti.

Il Presidente del Parco dei Monti Lattari farebbe meglio a concentrarsi sul suo lavoro e a contribuire al turismo locale con una adeguata valorizzazione dell’Ente Parco, oppure forse è meglio che lasci il posto a chi potrebbe rivestire il suo ruolo in maniera più competente e professionale.”