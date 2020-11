“Mi piace” del Papa a una modella in reggicalze su Instagram: bufera sui social, ma era un errore

Nelle ultime ore è diventata virale la cattura dello schermo con la quale un utente Instagram ha notato il “cuore” piazzato dall’account di Papa Francesco alla foto di una modella, Natalia Garibotto.

“Almeno vado in paradiso”, il commento ironico della Garibotto, dopo che l’account Twitter, Barstool Sports, ha condiviso uno screenshot che mostrava il nome Instagram del papa nella sezione Mi piace della sua foto, dove indossa bretelle e un vestito che ricorda una studentessa cattolica.

Va comunque sottolineato che non è stato Papa Francesco in persona a mettere quel like, ma si è trattato quasi certamente di un errore del suo social media manager o chiunque sia al controllo dei canali di comunicazione del Santo Padre.