Meteo, il “Nino Bixio” di Piano: oggi bel tempo. Peggioramento da domani con nuvole e pioggia

Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola. Quelle che seguono interessano le giornate da oggi a giovedì.

Pausa di bel tempo per oggi e domani in mattinata, peggioramento e pioggia debole per Martedì pomeriggio, Mercoledì giornata prevalentemente piovosa con poche schiarite, pioggia più intensa di notte. Giovedì molto nuvoloso con alternanza di pioggia e qualche schiarita, nel pomeriggio. Venti deboli da Est, in rinforzo Mercoledì da SE. Temperature in lieve calo.

L’istituto, ricordiamo, dispone della stazione meteo più vicina a tutta la Costa d’ Amalfi e Sorrento. Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina.