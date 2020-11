Meta ( Napoli ) . Villa Simpliciano, arrivano i Nas, sono 25 i casi. Tamponi a tappeto anche per i bambini della Casa Famiglia. La Rsa , Residenza sanitaria assistenziale, di Meta sotto i riflettori, come le tante in Campania e in Italia. Positanonews ha intervistato in esclusiva Coppola , responsabile del distretto.

Le ultime novità sono l’intervento dei NAS in Costa di Sorrento per verificare le condizioni a Meta, ma anche a Pimonte sui Monti Lattari, dove ci sono stati nove contagi. Per Meta , visto che c’è stato un contatto comune , una persona che ha avuto contatto con un contagiato di Villa Simpliciano, sono stati predisposti i tamponi anche per i bambini di Casa Myriam.

Il sindaco Peppe Tito sulla sua bacheca invita alla prudenza e sottolinea l’aumento dei contagi sul suo territorio, ma la metà vengono da Villa Simpliciano e sono, per fortuna, asintomatici e circoscritti.

La collega Cecilia Donadio ha anche fatto un servizio sul Tg3 .