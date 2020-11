Meta, successo per la prima assemblea d’istituto virtuale del liceo Marone. Intervento di Vito Fusco di Positano

Meta (Napoli). Si è conclusa con successi la prima assemblea d’istituto virtuale del Liceo Publio Virgilio Marone. All’incontro ha preso parte anche Vito Fusco, fotografo e blog traveller di Positano che ha raccontato le sue esperienze. Ecco il suo commento rilasciato a Positanonews: “E’ stato eccezionale. Mi hanno invitato più volte e sono felicissimo. L’assemblea è addirittura finita 30 minuti dopo perchè il dibattito andava avanti. In assemblea invitano sempre una persona per parlare di argomenti. Nello specifico ho fatto due speech realitivi alla fotografia. 1 Sulle fakenews e fotografia 2. Su acuni reportage fotografici che ho realizzato a tema “Tradizioni” discutendo sia di linguaggio fotografico che appunto del concetto di tradizioni“.

“Si conclude la nostra prima assemblea d’istituto. Una delle prime d’Italia”, si legge nel post del profilo Instagram degli studenti. “Indipendentemente dall’intervento dell’ospite e dal materiale che avete visto in classe, che auspichiamo vi abbia colpito e lasciato qualcosa, speriamo che siate fieri di questo grandissimo risultato come lo siamo noi, vedervi attenti e attivi, seppur dietro uno schermo, non ha prezzo“.

“Oggi il Liceo Publio Virgilio Marone ha scritto un pezzo di storia e in questo pezzo di storia c’è la firma di ognuno di voi. Grazie!”.