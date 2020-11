Meta. Ridotta la spesa per il noleggio delle luminarie natalizie: 25 mila euro destinati ai buoni spesa. A dare la notizia ai suoi concittadini è stato il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente adozione di misure restrittive le quali certamente avranno, anche nell’immediato, un significativo impatto sul tessuto socio-economico del nostro Territorio, il Comune di Meta ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di rinegoziare il contratto di appalto in corso di esecuzione e non suscettibile allo stato di risoluzione, decurtando la spesa occorrente per il noleggio delle luminarie natalizie nella misura del 20%, e, destinando l’intera somma, pari a circa 25.000,00, al capitolo di bilancio a tal uopo previsto, per l’acquisto di beni di necessità (buoni spesa).