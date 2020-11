Meta, penisola sorrentina. Questa sera, sulla via sottostante il Bar Lauro, si è staccato un ramo da un albero . Sul posto sono intervenuti immediatamente il consigliere Roberto Porzio e l’agente di Polizia Municipale Francesco Iaccarino unitamente a Domenico Russo che hanno provveduto a trascinare il ramo liberando la strada. La fretta nottura per la cronaca, la mania, comune a tutti i media, dei titoli sensazionalistici, ma poi , quando si è professionali, si torna sui propri passi e sul posto. Episodi del genere sono dovuti alla scarsa manutenzione e la caduta di un ramo non sia un pretesto per gli abbattimenti del nostro prezioso patrimonio arboreo. Ricordiamo che nei mesi scorsi, a memoria, fra le varie notizie di cronaca, abbiamo scritto di cadute di pali dell’illuminazione a Sorrento, di intonaco e tegole a Sant’Agnello, non per questo poi si pensa di abbattere tutti i lampioni e le case della penisola sorrentina. La penisola soffre per lo smog , che provoca tumori, gli alberi sono per noi ristoro e salvezza e la loro assenza incide anche sulla salute oltre che deteriora in maniera brutale il paesaggio rattristrendo con il prevalere del grigiore le città. Che questi episodi non siano un pretesto per chi, senza scrupolo e coscienza, vuole profittarne, per malcelati interessi, ad abbattere i nostri alberi. Si pensi piùttosto a manutenere e tutelare gli alberi in maniera adeguata e professionale e ad impiantarne altri per rendere più vivibile la città e diminuire l’incidenza di malesseri fisici, come anche il tumore, e anche morali, come la serenità e l’equilibrio psichico che danno gli alberi dove ci sono. Positanonews riporterà sempre la cronaca, ma non gli si diano interpretazioni fuorvianti e strumentali. Basta con lo scempio degli alberi, curiamoli piùttosto e abbelliamo le città.

Ringraziamo Maria Laura Cuccurullo per la segnalazione e foto e Guido per il video.