Meta. Abbiamo ascoltato Don Francesco Guadagnuolo della Caritas interparrocchiale di Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Meta sulla situazione di necessità che si sta vivendo in penisola sorrentina: “Tra marzo e giugno abbiamo avuto un decisivo incremento rispetto all’anno scorso, poi c’è stato un alleggerimento per il lavoro che c’è stato in penisola. Ma da circa tre settimane sul territorio si incomincia ad avvertire nuovamente la necessità. Domani abbiamo una riunione tra i parroci dell’Unità Pastorale per vedere come organizzarci per il prossimo futuro ed anche per il Natale che si suppone sarà difficile per molte famiglie. La mensa a Meta è attualmente chiusa principalmente per motivi sanitari perché gli spazi non permettono il rispetto del protocollo anti-Covid ed anche perché, essendo la maggior parte dei volontari avanti negli anni ed in pensione, sono soggetti a rischio. Abbiamo comunque supplito con dei buoni spesa che diamo regolarmente a chi sappiamo ne abbia bisogno”.