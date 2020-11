Meta / Positano. Il post di Egidio Casola “A contatto stretto con un positivo, sospendiamo al momento attività”

Meta / Positano. Chiuso, ma solo momentaneamente, il famoso negozio di barbiere sul Corso Italia, sul lato destro venendo da Piano di Sorrento verso Vico Equense, una scelta di responsabilità che con un post che gli fa onore Egidio Casola ha reso pubblico

“Non sono solito scrivere qui su Facebook, chi mi conosce da una vita lo sa, sono amante della vita reale, dei sorrisi, degli abbracci e delle strette di mano che purtroppo questo maledetto Covid ci ha vietato con mascherina, saluti con gomiti e distanziamenti..

Purtroppo ho dovuto isolarmi, benché in salute e senza nessun sintomo, prima per coscienza e poi per legge, perché solo da ieri sera sono venuto a conoscenza di esser stato a “contatto stretto” con un positivo.

In via precauzionale, per tutelare la salute di chi mi sta attorno, parenti, amici e clienti, abbiamo deciso di sospendere momentaneamente anche l’attività, anche se la legge e le normative ci consentivano di proseguire senza problemi.

Lo abbiamo deciso in via precauzionale nonostante al momento nessuno di noi è risultato positivo.