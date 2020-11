Meta, l’abete rosso in piazza rischia di essere abbattuto! L’allarme del WWF

A chi da fastidio quell’albero?

Sono ormai dieci anni che vogliono abbatterlo senza un reale motivo. Il WWF ha consegnato al comune una relazione agronomica che attesta che l’albero (tenuto sotto osservazione dai volontari del panda da ben 12 anni) non si sta inclinando come falsamente qualcuno sostiene. Già nel 2018 il WWF produsse analoga documentazione su richiesta del sindaco.

Domani un’agronoma (la stessa che ha certificato il “pericolo” che rappresentavano 87 alberi a Piano di Sorrento e circa 90 a Sorrento chiedendone e ottenendone l’immediato abbattimento) effettuerà analisi strumentali alla pianta. Non sappiamo quale sarà il responso… né possiamo immaginarlo… o anche sì?

E’ davvero così difficile per taluni abitanti di questo paese riuscire a convivere con gli alberi?

Vi siete mai chiesti quanto vale un albero… di contro alle millantate (e risolvibili) problematiche rappresentare dalla “melata” degli afidi che lo infestano per qualche settimana in estate a causa delle alte temperature?

E’ davvero prioritaria la “vista” – dalla finestra di qualcuno – sulla piazza pavimentata rispetto alla vista sulle verdeggianti e resinose chiome della conifera?

In un mondo che progetta baratri sotto terra per decine di metri per parcheggiarvi le auto, che perfora montagne per realizzare gallerie e autorimesse, che costruisce alti palazzi e megadepuratori nella roccia… davvero non si è in grado di mettere in eventuale sicurezza un albero (qualora ce ne fosse davvero bisogno) con qualche banale tutore in legno?